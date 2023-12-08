МОК рассказал, под каким названием заявят российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил любую демонстрацию российской и белорусской символики на Олимпиаде-2024 в Париже и не допустит сборные из этих двух стран к командным соревнованиям. Выступать от спортсменов из РФ требуют в белой или другой одноцветной форме. При этом зрителям нельзя проносить с собой атрибутику с символикой России и Белоруссии. А спортсменам запретят принимать участие в церемониях после окончания Олимпиады.

Как отметили в МОК, участникам потребуется подписать согласие с новой версией Олимпийской хартии, в частности с положением об уважении "мирной миссии движения". Квалифицировавшихся на Игры российских и белорусских спортсменов заявят как нейтральных, под аббревиатурой AINS. Известно, что в соревнованиях не разрешат участвовать спортсменам, которые активно поддерживают специальную военную операцию (СВО). Кроме того, на Игры не допустят тренеров, у которых есть контракт с ВС или агентствами национальной безопасности.

В комитете добавили, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не оказало влияния на решение исполнительного комитета МОК и состав итоговых рекомендаций к нейтральным атлетам. В релизе международной организации сказано, что спортсмены должны следовать антидопинговым правилам, а нарушение условий приведёт к дисквалификации.