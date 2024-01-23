"Необходимо вооружиться": Глава Минобороны ФРГ готовит немцев к войне с Россией

Германия и её союзники должны вооружиться на случай военного конфликта с Россией, заявил в беседе с ведущей телеканала ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, на сегодняшний день "надо считаться с такой возможностью". На этот случай, как убеждён глава немецкого военного ведомства, "необходимо вооружиться". Писториус подчеркнул, что именно этим сейчас и занимается Берлин вместе с его союзниками по Североатлантическому альянсу.

В то же время высокопоставленный чиновник уверен, что для таких целей Берлину нужна своя бригада, размещённая в Прибалтике, которая, по оценкам министра, к 2027 году будет "полностью боеспособна". Помимо этого, глава Минобороны ФРГ привёл мнение некоторых военных экспертов по этому поводу. Они предполагают, что до начала конфликта с Россией осталось несколько лет.