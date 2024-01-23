"Необходимо вооружиться": Глава Минобороны ФРГ готовит немцев к войне с Россией
Министр обороны ФРГ Писториус призвал немцев готовиться к войне с Россией
Германия и её союзники должны вооружиться на случай военного конфликта с Россией, заявил в беседе с ведущей телеканала ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По его словам, на сегодняшний день "надо считаться с такой возможностью". На этот случай, как убеждён глава немецкого военного ведомства, "необходимо вооружиться". Писториус подчеркнул, что именно этим сейчас и занимается Берлин вместе с его союзниками по Североатлантическому альянсу.
В то же время высокопоставленный чиновник уверен, что для таких целей Берлину нужна своя бригада, размещённая в Прибалтике, которая, по оценкам министра, к 2027 году будет "полностью боеспособна". Помимо этого, глава Минобороны ФРГ привёл мнение некоторых военных экспертов по этому поводу. Они предполагают, что до начала конфликта с Россией осталось несколько лет.
"Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — заявил Писториус.
Напомним, по данным Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. В ведомстве на этот счёт заявили, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.
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