Песков не стал комментировать публикацию Bild о сценариях войны НАТО и России

В Кремле предпочли не комментировать резонансную публикацию Bild о разработке Берлином сценария возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года. Как заявил журналистам в понедельник, 15 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в последнее время это немецкое издание регулярно публикует подобные "сенсационные" сведения.

"Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание не гнушается публикации различных уток", — отметил представитель Кремля.