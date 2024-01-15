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15 января, 09:28

Песков не стал комментировать публикацию Bild о сценариях войны НАТО и России

Фото © Viiviien / Shutterstock.com

Фото © Viiviien / Shutterstock.com

В Кремле предпочли не комментировать резонансную публикацию Bild о разработке Берлином сценария возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года. Как заявил журналистам в понедельник, 15 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в последнее время это немецкое издание регулярно публикует подобные "сенсационные" сведения.

"Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание не гнушается публикации различных уток", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что, по данным Bild, Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в специальной военной операции. По информации издания, в день икс главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера.

Марина Калегина
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