Песков не стал комментировать публикацию Bild о сценариях войны НАТО и России
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В Кремле предпочли не комментировать резонансную публикацию Bild о разработке Берлином сценария возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года. Как заявил журналистам в понедельник, 15 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в последнее время это немецкое издание регулярно публикует подобные "сенсационные" сведения.
"Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание не гнушается публикации различных уток", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что, по данным Bild, Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в специальной военной операции. По информации издания, в день икс главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера.