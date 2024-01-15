Германия готовится к войне с Россией после поражения ВСУ, пишут СМИ
Bild: Минобороны Германии готовится к столкновению с Россией после поражения ВСУ
Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в специальной военной операции. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на документы бундесвера.
"Бундесвер готовится к вооружённому конфликту против России. Это следует из секретного документа. Таким образом, уже с февраля этого года может произойти возможная эскалация между НАТО и Россией", — пишет таблоид.
По информации издания, в "день Х" главнокомандующий альянса отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера. В секретных документах расписаны предположительные действия России и Запада, итогом которых может стать "отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года".
Предположительным местом столкновения в документах бундесвера назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью, но чем, по мнению немецких военных закончится столкновение, в материалах не раскрыто.
Ранее 81-летний президент США Джо Байден, о психическом здоровье которого уже не раз высказывались многие мировые политики, заявил о возможном нападении России на страны НАТО. В Госдуме поспешили его успокоить, отметив, что после победы на Украине Москва вряд ли будет атаковать альянс. О том, что Россия не собирается нападать на альянс неоднократно заявлял и глава государства Владимир Путин. По его словам, РФ в войне со странами НАТО совершенно не заинтересована — ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане.
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