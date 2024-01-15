Германия готовится к войне с Россией после поражения ВСУ, пишут СМИ

Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в специальной военной операции. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на документы бундесвера.

"Бундесвер готовится к вооружённому конфликту против России. Это следует из секретного документа. Таким образом, уже с февраля этого года может произойти возможная эскалация между НАТО и Россией", — пишет таблоид.

По информации издания, в "день Х" главнокомандующий альянса отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера. В секретных документах расписаны предположительные действия России и Запада, итогом которых может стать "отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года".