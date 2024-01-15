В Минобороны Германии прокомментировали утечку секретного плана войны с РФ после поражения ВСУ

Рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела, сообщили в Минобороны Германии, комментируя данные о секретном плане на случай нападения России на НАТО. Заявление приводит Bild.

"Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии", — рассказали в ведомстве.