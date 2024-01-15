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15 января, 11:14

В Минобороны Германии прокомментировали утечку секретного плана войны с РФ после поражения ВСУ

Минобороны ФРГ назвало рассмотрение маловероятных сценариев частью военного дела

Рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела, сообщили в Минобороны Германии, комментируя данные о секретном плане на случай нападения России на НАТО. Заявление приводит Bild.

"Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии", — рассказали в ведомстве.

Песков не стал комментировать публикацию Bild о сценариях войны НАТО и России
Песков не стал комментировать публикацию Bild о сценариях войны НАТО и России

Напомним, по данным Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. Утверждается, что боевые действия могут развернуться в Сувалкском коридоре — регионе между Калининградской областью и Белоруссией. Итоги конфликта в ведомстве не предсказали.

В НАТО спрогнозировали длительность конфликта России и Украины
В НАТО спрогнозировали длительность конфликта России и Украины
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Матвей Константинов
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