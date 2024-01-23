В Госдуме сочли истерией призыв ФРГ готовиться к войне с Россией

Зампредседателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призыв министра обороны ФРГ Бориса Писториуса готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, такие заявления являются частью истерии, что наблюдается на Западе.

"Германия находится в такой ситуации, когда интересы многих политиков, тех, кто работает в немецком правительстве, совпадают с интересами военных", — рассказал Новиков "Ленте.ру".

По его словам, в настоящее время Германия пытается найти "рычаг для подъёма экономики", в результате чего ищет того, кого можно использовать в качестве угрозы. Таким источником угрозы для ФРГ стала Россия. Угроза формируется в условиях экономического кризиса, когда "часть производства сворачивается и переводится в США, когда снижается налогооблагаемая база", когда нарастают безработица и социальные проблемы. В таком случае страна "раскачивает" военно-промышленный комплекс Германии, подстёгивая политиков принимать соответствующие меры.