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23 января, 14:13

В Госдуме сочли истерией призыв ФРГ готовиться к войне с Россией

Депутат Новиков: Призыв ФРГ готовиться к войне с РФ является истерией

Зампредседателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призыв министра обороны ФРГ Бориса Писториуса готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, такие заявления являются частью истерии, что наблюдается на Западе.

"Германия находится в такой ситуации, когда интересы многих политиков, тех, кто работает в немецком правительстве, совпадают с интересами военных", — рассказал Новиков "Ленте.ру".

По его словам, в настоящее время Германия пытается найти "рычаг для подъёма экономики", в результате чего ищет того, кого можно использовать в качестве угрозы. Таким источником угрозы для ФРГ стала Россия. Угроза формируется в условиях экономического кризиса, когда "часть производства сворачивается и переводится в США, когда снижается налогооблагаемая база", когда нарастают безработица и социальные проблемы. В таком случае страна "раскачивает" военно-промышленный комплекс Германии, подстёгивая политиков принимать соответствующие меры.

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Напомним, Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность войны с Россией, если Украина проиграет в конфликте. В ведомстве назвали рассмотрение таких сценариев частью военного дела. Предположительно, военное столкновение между государствами может произойти в Сувалкском коридоре.

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Getty Images / Photo by Jan Woitas / picture alliance

Ян Поланин
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