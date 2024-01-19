В Госдуме раскрыли истинную цель призыва НАТО готовиться к войне с Россией Журавлёв: НАТО запугивает жителей стран Запада, призывая готовиться к войне с РФ 19 января, 13:45 В Госдуме ответили на призыв НАТО готовиться воевать с Россией в ближайшие 20 лет. Обложка © Getty Images / Artur Widak

Заявления со стороны НАТО о необходимости готовиться к военному столкновению с Россией не являются чем-то удивительным, такая риторика нацелена лишь на устрашение собственного населения. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя соответствующее высказывание главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра.

Всё чаще разные западные политики и военные говорят, что им не избежать войны с Россией, — эти мнения в последнее время звучат чуть ли не из каждого утюга. Но для нас это не новость, НАТО официально давно уже включило нашу страну в официальное число своих врагов. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы РФ

По мнению депутата, цель подобных заявлений НАТО — напугать население стран, входящих в альянс, чтобы оно стало податливее в выделении помощи Украине. Сейчас на Западе звучит всё больше голосов против поддержки Киева, поэтому в руководстве альянса хотят изменить такое положение дел.

Парламентарий добавил, что НАТО уже давно не справляется с украинским конфликтом, а признать своё поражение не хочет. Поэтому ему нужно, чтобы среднестатистический немец или француз снова пожертвовал часть заработанных денег на поддержку киевского режима. Для этого натовские чиновники прибегают к излюбленному методу демонизации России, отметил собеседник Лайфа.

"Нас война с НАТО точно не напугает — судя по французским наёмникам, мы уже с ними воюем", — заключил Алексей Журавлёв.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Военачальник предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай боевых столкновений. Также, по его мнению, альянсу нужно модернизировать промышленность для быстрого производства оружия.