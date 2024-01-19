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В Госдуме раскрыли истинную цель призыва НАТО готовиться к войне с Россией

Журавлёв: НАТО запугивает жителей стран Запада, призывая готовиться к войне с РФ

19 января, 13:45
В Госдуме ответили на призыв НАТО готовиться воевать с Россией в ближайшие 20 лет. Обложка © Getty Images / Artur Widak

В Госдуме ответили на призыв НАТО готовиться воевать с Россией в ближайшие 20 лет. Обложка © Getty Images / Artur Widak

Заявления со стороны НАТО о необходимости готовиться к военному столкновению с Россией не являются чем-то удивительным, такая риторика нацелена лишь на устрашение собственного населения. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя соответствующее высказывание главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра.

Всё чаще разные западные политики и военные говорят, что им не избежать войны с Россией, эти мнения в последнее время звучат чуть ли не из каждого утюга. Но для нас это не новость, НАТО официально давно уже включило нашу страну в официальное число своих врагов.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы РФ

Всё чаще разные западные политики и военные говорят, что им не избежать войны с Россией, — эти мнения в последнее время звучат чуть ли не из каждого утюга. Но для нас это не новость, НАТО официально давно уже включило нашу страну в официальное число своих врагов.
Всё чаще разные западные политики и военные говорят, что им не избежать войны с Россией, — эти мнения в последнее время звучат чуть ли не из каждого утюга. Но для нас это не новость, НАТО официально давно уже включило нашу страну в официальное число своих врагов.

По мнению депутата, цель подобных заявлений НАТО — напугать население стран, входящих в альянс, чтобы оно стало податливее в выделении помощи Украине. Сейчас на Западе звучит всё больше голосов против поддержки Киева, поэтому в руководстве альянса хотят изменить такое положение дел.

Парламентарий добавил, что НАТО уже давно не справляется с украинским конфликтом, а признать своё поражение не хочет. Поэтому ему нужно, чтобы среднестатистический немец или француз снова пожертвовал часть заработанных денег на поддержку киевского режима. Для этого натовские чиновники прибегают к излюбленному методу демонизации России, отметил собеседник Лайфа.

"Нас война с НАТО точно не напугает судя по французским наёмникам, мы уже с ними воюем", — заключил Алексей Журавлёв.

НАТО сымитирует начало третьей мировой против России во время учений
НАТО сымитирует начало третьей мировой против России во время учений

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Военачальник предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай боевых столкновений. Также, по его мнению, альянсу нужно модернизировать промышленность для быстрого производства оружия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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