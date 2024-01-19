В НАТО сделали шокирующее заявление о войне с Россией

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Об этом пишет The Telegraph.

Бауэр отметил, что мирное существование не является само собой разумеющимся, поэтому необходимо подготовиться к возможному конфликту с Москвой и "быть готовыми ко всему". В частности, Бауэр предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай войны, причём даже если она и не произойдёт.

Кроме того, глава военного комитета НАТО заявил о необходимости модернизировать промышленность для более быстрого производства оружия и боеприпасов. Вместе с тем он восхитился действиями шведских властей, которые также попросили население подготовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО.

"Всё начинается с этого. Осознание того, что не всё можно спланировать и не всё будет хорошо в ближайшие 20 лет", — добавил Бауэр.