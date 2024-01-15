В Совфеде объяснили, зачем немецкий таблоид опубликовал план войны НАТО с Россией
Сенатор Джабаров назвал охотой за хайпом план войны НАТО с РФ в таблоиде Bild
Появившаяся в немецком таблоиде Bild новость о "секретном документе", в котором говорится, что ФРГ готовится к войне НАТО с Россией, была размещена лишь для привлечения внимания и хайпа, однако данная публикация заставит Запад понервничать. Такое мнение выразил первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор назвал спецслужбы Германии и вооружённые силы этой страны достаточно искушёнными. Джабаров считает, что они вряд ли допустили бы утечку подобного материала.
"С одной стороны, НАТО уже десятки лет готовится к войне сначала с Советским Союзом, потом с Россией, это сомнений нет. Но я очень сомневаюсь, что даже учебный план мог попасть в руки СМИ. Тем более такой жёлтой газеты, как Bild", — подчеркнул он в беседе с телеканалом "Звезда".
Как сообщал Лайф, по данным Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с РФ после поражения ВСУ. Утверждается, что боевые действия могут развернуться в Сувалкском коридоре — регионе между Калининградской областью и Белоруссией. В Кремле предпочли не комментировать резонансную публикацию о разработке Берлином сценария возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что и Bild в последнее время не гнушается публикации "различных уток".
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