Регион

Уведомления отключены

15 января, 15:53

В Совфеде объяснили, зачем немецкий таблоид опубликовал план войны НАТО с Россией

Сенатор Джабаров назвал охотой за хайпом план войны НАТО с РФ в таблоиде Bild

Появившаяся в немецком таблоиде Bild новость о "секретном документе", в котором говорится, что ФРГ готовится к войне НАТО с Россией, была размещена лишь для привлечения внимания и хайпа, однако данная публикация заставит Запад понервничать. Такое мнение выразил первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал спецслужбы Германии и вооружённые силы этой страны достаточно искушёнными. Джабаров считает, что они вряд ли допустили бы утечку подобного материала.

"С одной стороны, НАТО уже десятки лет готовится к войне сначала с Советским Союзом, потом с Россией, это сомнений нет. Но я очень сомневаюсь, что даже учебный план мог попасть в руки СМИ. Тем более такой жёлтой газеты, как Bild", — подчеркнул он в беседе с телеканалом "Звезда".

В Минобороны Германии прокомментировали утечку секретного плана войны с РФ после поражения ВСУ
В Минобороны Германии прокомментировали утечку секретного плана войны с РФ после поражения ВСУ

Как сообщал Лайф, по данным Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с РФ после поражения ВСУ. Утверждается, что боевые действия могут развернуться в Сувалкском коридоре — регионе между Калининградской областью и Белоруссией. В Кремле предпочли не комментировать резонансную публикацию о разработке Берлином сценария возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что и Bild в последнее время не гнушается публикации "различных уток".

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
  • Новости
  • НАТО
  • Германия
  • Владимир Джабаров
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров