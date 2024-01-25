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24 января, 21:32

Лавров заявил о почти отсутствующих отношениях между Россией и США

На сегодняшний день отношений между Россией и США почти нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контакты между двумя государствами практически отсутствуют, за исключением обсуждения условий функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в России, отметил министр на пресс-конференции.

"Идёт разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", — ответил Лавров на вопрос о возможной заморозке отношений Москвы и Вашингтона.

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А ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не представляет угрозы для США. По его словам, обратить внимание нужно на "выборные" посты в американском правительстве: именно эти люди несут большую угрозу для страны.

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t.me / МИД России

Артур Лапсаков
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