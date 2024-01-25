Лавров заявил о почти отсутствующих отношениях между Россией и США

На сегодняшний день отношений между Россией и США почти нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контакты между двумя государствами практически отсутствуют, за исключением обсуждения условий функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в России, отметил министр на пресс-конференции.

"Идёт разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", — ответил Лавров на вопрос о возможной заморозке отношений Москвы и Вашингтона.