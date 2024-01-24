В Вашингтоне вычислили настоящую угрозу для США, и это не Россия Полковник США Макгрегор уверен, что Россия не представляет угрозы для США 24 января, 09:56 Для США угрозой являются собственные политики. Обложка © Getty Images / Stephanie Keith

Для США угрозой являются собственные политики с их недальновидными решениями, а вовсе не Россия, и такая ситуация вызывает серьёзные опасения. Об этом написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

"Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают "выборные" посты в нашем правительстве", — говорится в тексте.

Ранее Макгрегор заявлял, что глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы. Он подчеркнул, что американский план расправиться с РФ — это результат провальной политики Белого дома.

Авторы Татьяна Миссуми