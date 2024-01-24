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В Вашингтоне вычислили настоящую угрозу для США, и это не Россия

Полковник США Макгрегор уверен, что Россия не представляет угрозы для США

24 января, 09:56
Для США угрозой являются собственные политики. Обложка © Getty Images / Stephanie Keith

Для США угрозой являются собственные политики. Обложка © Getty Images / Stephanie Keith

Для США угрозой являются собственные политики с их недальновидными решениями, а вовсе не Россия, и такая ситуация вызывает серьёзные опасения. Об этом написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

"Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают "выборные" посты в нашем правительстве", говорится в тексте.

"Оторван от реальности": В США указали на странную деталь в поведении Зеленского
"Оторван от реальности": В США указали на странную деталь в поведении Зеленского

Ранее Макгрегор заявлял, что глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы. Он подчеркнул, что американский план расправиться с РФ — это результат провальной политики Белого дома.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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