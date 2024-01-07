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7 января, 11:17

"Оторван от реальности": В США указали на странную деталь в поведении Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский оторван от реальности и не признаёт правду

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский оторван от действительности и не признаёт очевидной правды. Также ведут себя союзники Киева из США, отметил бывший военный.

"Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве", — написал он в соцсети Х.

При этом Макгрегор отметил, что реальное положение дел в мире и на Украине американских политиков и представителей Белого дома не интересует вовсе. Правда, по его словам, для них совершенно неважна.

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Ранее в США дали неутешительный прогноз для Зеленского. Ему придётся смириться с плачевным положением, в том числе с непрекращающимися неудачами ВСУ на фронте. Чтобы наконец достичь мира, Киев будет вынужден принять все условия российской стороны, ведь военный и экономический баланс сегодня сместился в сторону Москвы.

Обложка ©

Getty Images / picture alliance

Николь Вербер
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