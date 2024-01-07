Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский оторван от действительности и не признаёт очевидной правды. Также ведут себя союзники Киева из США, отметил бывший военный.

"Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве", — написал он в соцсети Х.

При этом Макгрегор отметил, что реальное положение дел в мире и на Украине американских политиков и представителей Белого дома не интересует вовсе. Правда, по его словам, для них совершенно неважна.