"Будет намного хуже": В США дали неутешительный прогноз для Зеленского
RS: Киеву придётся принять российские условия для достижения мира
Военный и экономический баланс сегодня сместился в сторону России, поэтому становится всё более очевидно, что Киеву придётся принять условия Москвы для достижения мира. К такому выводу пришёл директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
Согласно его прогнозу, со временем ситуация для Незалежной будет только ухудшаться. Уже сейчас украинская армия испытывает дефицит живой силы и вооружения, в то время как Россия постепенно наращивает военную мощь. Кроме того, после провального контрнаступления ВСУ перешли в оборону, что демонстрирует их западным спонсорам отсутствие каких-либо перспектив для Киева. Как считает Ливен, если долго откладывать вопрос примирения, то не только Украина, но и Запад столкнутся с весьма унизительными условиями.
"Если мы будем ждать и дальше, условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада", — заявил он.
На днях советник Зеленского сделал довольно дерзкое заявление. Он указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Его слова, конечно, пришлись по вкусу далеко не всем. Так, одной из первых его осадила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Ранее в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва всё ещё рассчитывает достичь целей спецоперации мирным путём, используя дипломатию.
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