Военный и экономический баланс сегодня сместился в сторону России, поэтому становится всё более очевидно, что Киеву придётся принять условия Москвы для достижения мира. К такому выводу пришёл директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.

Согласно его прогнозу, со временем ситуация для Незалежной будет только ухудшаться. Уже сейчас украинская армия испытывает дефицит живой силы и вооружения, в то время как Россия постепенно наращивает военную мощь. Кроме того, после провального контрнаступления ВСУ перешли в оборону, что демонстрирует их западным спонсорам отсутствие каких-либо перспектив для Киева. Как считает Ливен, если долго откладывать вопрос примирения, то не только Украина, но и Запад столкнутся с весьма унизительными условиями.

"Если мы будем ждать и дальше, условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада", — заявил он.