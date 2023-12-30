Киевский режим, несмотря на своё очевидно плачевное положение, не прекращает попыток промыть мозги своих граждан, чтобы впоследствии насильно отправить их на фронт. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о планах выставить Москве "ультиматум на высшем уровне".

"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто ещё слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу", — предупредила дипломат.

Она также напомнила о том, что каждый, кто явился в Россию с враждебными помыслами и оружием в руках, в итоге был отправлен восвояси. А каждый, кто пытался уничтожить нашу страну и её народ, получал "рецепт от расчеловечивания".

"Белгород — всей страной с вами!" — выразила Захарова в заключение поддержку белгородцам, чьи дома сегодня подверглись обстрелу со стороны Украины.