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Опубликовано 30 декабря 2023, 14:56
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Захарова поставила на место Подоляка после слов об ультиматуме для России

Захарова — Подоляку: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу

Киевский режим, несмотря на своё очевидно плачевное положение, не прекращает попыток промыть мозги своих граждан, чтобы впоследствии насильно отправить их на фронт. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о планах выставить Москве "ультиматум на высшем уровне".

"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто ещё слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу", предупредила дипломат.

Она также напомнила о том, что каждый, кто явился в Россию с враждебными помыслами и оружием в руках, в итоге был отправлен восвояси. А каждый, кто пытался уничтожить нашу страну и её народ, получал "рецепт от расчеловечивания".

"Белгород — всей страной с вами!" — выразила Захарова в заключение поддержку белгородцам, чьи дома сегодня подверглись обстрелу со стороны Украины.

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Напомним, ранее сегодня Подоляк заявил во время интервью, что Украина собралась выставить "ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне". Политик выразил ничем не подкреплённую уверенность в том, что он будет принят.

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Юрий Лысенко
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