"Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет", — сказал украинский чиновник в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Кстати, недавно Подоляк признал, что у Украины нет шансов на победу. По его мнению, Незалежная не сможет долгое время противостоять России. Вместе с тем он отметил, что способность ВСУ к успешному ведению боевых действий зависит от соотношения ресурсов между Москвой и Киевом, количества оружия у них и сроков начала его применения. Между тем даже в США уже призывают Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры.