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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 14:30
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Советник Зеленского сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией

Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нежелании Киева вести переговоры с Москвой. По его словам, Незалежная просто выдвинет России ультиматум.

"Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет", — сказал украинский чиновник в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

В США призвали Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры с РФ
В США призвали Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры с РФ

Кстати, недавно Подоляк признал, что у Украины нет шансов на победу. По его мнению, Незалежная не сможет долгое время противостоять России. Вместе с тем он отметил, что способность ВСУ к успешному ведению боевых действий зависит от соотношения ресурсов между Москвой и Киевом, количества оружия у них и сроков начала его применения. Между тем даже в США уже призывают Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры.

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Николь Вербер
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