В США призвали Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры с РФ

Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после череды провалов ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

"Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", — говорится в материале.

Указывается, что патовая ситуация на фронте стала для Незалежной "болезненным возвращением в реальный мир". Так, конфликт истощает военные, человеческие ресурсы страны, а контрнаступление ВСУ не смогло сместить ВС РФ. Более того, продолжение боевых действий лишь навредит Украине и распространит дестабилизацию по Европе.