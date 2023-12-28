В США призвали Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры с РФ
NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ
Военнослужащие ВСУ в госпитале. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo
Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после череды провалов ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
"Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", — говорится в материале.
Указывается, что патовая ситуация на фронте стала для Незалежной "болезненным возвращением в реальный мир". Так, конфликт истощает военные, человеческие ресурсы страны, а контрнаступление ВСУ не смогло сместить ВС РФ. Более того, продолжение боевых действий лишь навредит Украине и распространит дестабилизацию по Европе.
Ранее издание Politico раскрыло, как Запад меняет свою стратегию по Украине. Указывается, что приоритетом становятся мирные переговоры, которые, скорее всего, закончатся уступками территорий России.