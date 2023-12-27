"Победа над РФ" — в прошлом: США и ЕС тайно меняют стратегию по Украине, узнали СМИ

США и некоторые европейские государства негласно корректируют стратегию по Украине в пользу проведения мирных переговоров. Как сообщает Politico, они, скорее всего, будут означать уступку части территорий Незалежной России.

"Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине находится в серьёзной опасности, администрация [президента США Джо] Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над РФ на укрепление позиции [Украины] на переговорах об окончании конфликта", — отмечает издание.

Также в публикации отмечается, что на Западе после провального контрнаступления украинских военных обсуждают строительство оборонительных рубежей, которые будут наполнены системами противовоздушной обороны (ПВО), и восстановление военно-промышленного комплекса Незалежной, чтобы той не приходилось просить так много помощи от других стран.

При этом Politico указывает, что в год президентских выборов в США Джо Байден не сможет признать, что выбранный внешнеполитический курс был неудачным, и заявить о его смене. Как отметил неназванный сотрудник Конгресса, администрация американского лидера не готова "пойти на попятную" из-за политического риска.