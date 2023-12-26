Зеленского уличили в возможности отречься от обещания не вести переговоры с РФ

Владимир Зеленский может отказаться от запрета на ведение переговоров с российскими властями в случае постоянных успехов ВС РФ. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил политолог Дмитрий Журавлёв. По его словам, Зеленского к этому принудят США.

"Но сделать это будет сложновато. Для украинского президента запрет — это уже что-то сакральное, почти религиозное. Если Зеленский изменит своё решение, нужно будет объяснить народу, как он мог отказаться от святого. Так просто это всё уже не остановишь", — заметил он.

Именно это, считает Журавлёв, будет самым сложным для Зеленского. По его мнению, сделано это может быть с тем посылом, что Украина уже одержала победу и стала открыта к мирным переговорам.

В то же время Киев не смог добиться каких-либо целей в ходе конфликта. Из-за этого, считает политолог, Зеленский может и не признать победу, пообещав достигнуть её позднее. Однако в таком случае главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сможет обвинить его в некомпетентности. Причём переговоры будут, уверен Журавлёв. По его словам, они могут начаться уже в конце января, однако это будет лишь началом мирного процесса.