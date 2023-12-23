Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Выросло число детей, пострадавших при обрушении горки в Хакасии

Медведев предложил Киеву "лечить" людей украинским борщом за приготовление русского оливье

ВСУ потеряли до 200 военных и 4 танка в 11 провальных атаках в Донбассе

Съезд СРЗП единогласно поддержал выдвижение Путина на выборы президента России

Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

ВСУ нанесли удары по детсаду и школе под Херсоном

В Курской области украинский снаряд попал в жилой дом, погиб местный житель

В Ростовской области 4 человека погибли при ДТП легковушки и микроавтобуса

В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

В Эстонии пригрозили возвращать на родину украинцев, скрывающихся от службы в ВСУ

Командир ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте

Командир ВСУ Самовар заявил, что конфликт РФ и Украины закончится переговорами

23 декабря, 13:03
5226
Украинский командир предрёк, чем закончится противостояние с Россией. Обложка © Getty Images

Украинский командир предрёк, чем закончится противостояние с Россией. Обложка © Getty Images

Украинский конфликт закончится переговорами с Россией, но наступившая зима будет для ВСУ тяжёлой, поэтому Киеву придётся готовиться к тотальной мобилизации. Такое мнение высказал начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

"2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и, как любой конфликт в мире, переговорами", — цитирует его издание "Страна.ua".

По словам украинского военнослужащего, Киев существенно уступает по уровню военной подготовки и не имеет столько финансов, ресурсов или мобилизационного потенциала, которыми располагает Россия. Поэтому украинцев ждёт непростая зима и ужесточение призывной кампании, уверен Самовар.

"Скоро закончится": Китайские СМИ передали Зеленскому угрожающее послание
"Скоро закончится": Китайские СМИ передали Зеленскому угрожающее послание

Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет предпосылок для мирных переговоров по Украине. Тем не менее Москва готова к диалогу, в отличие от Киева, где законодательно запретили какие-либо переговоры с РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!