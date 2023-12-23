Командир ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте
Командир ВСУ Самовар заявил, что конфликт РФ и Украины закончится переговорами
Украинский командир предрёк, чем закончится противостояние с Россией. Обложка © Getty Images
Украинский конфликт закончится переговорами с Россией, но наступившая зима будет для ВСУ тяжёлой, поэтому Киеву придётся готовиться к тотальной мобилизации. Такое мнение высказал начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.
"2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и, как любой конфликт в мире, переговорами", — цитирует его издание "Страна.ua".
По словам украинского военнослужащего, Киев существенно уступает по уровню военной подготовки и не имеет столько финансов, ресурсов или мобилизационного потенциала, которыми располагает Россия. Поэтому украинцев ждёт непростая зима и ужесточение призывной кампании, уверен Самовар.
Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет предпосылок для мирных переговоров по Украине. Тем не менее Москва готова к диалогу, в отличие от Киева, где законодательно запретили какие-либо переговоры с РФ.