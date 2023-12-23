Командир ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте Командир ВСУ Самовар заявил, что конфликт РФ и Украины закончится переговорами 23060 23060 Украинский командир предрёк, чем закончится противостояние с Россией. Обложка © Getty Images

Украинский конфликт закончится переговорами с Россией, но наступившая зима будет для ВСУ тяжёлой, поэтому Киеву придётся готовиться к тотальной мобилизации. Такое мнение высказал начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

"2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и, как любой конфликт в мире, переговорами", — цитирует его издание "Страна.ua".

По словам украинского военнослужащего, Киев существенно уступает по уровню военной подготовки и не имеет столько финансов, ресурсов или мобилизационного потенциала, которыми располагает Россия. Поэтому украинцев ждёт непростая зима и ужесточение призывной кампании, уверен Самовар.

Авторы Татьяна Миссуми