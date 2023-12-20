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Песков: Сейчас нет предпосылок для мирных переговоров по Украине

20 декабря, 09:47
<p>Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В настоящее время нет предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашние слова Владимира Зеленского.

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией в настоящий момент неактуальны для Киева. По его словам, Киев сейчас прорабатывает анонсированную ранее "формулу мира", которую в итоге хочет представить России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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