Песков: Сейчас нет предпосылок для мирных переговоров по Украине 20 декабря, 09:47 Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В настоящее время нет предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашние слова Владимира Зеленского.

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", — отметил представитель Кремля.

Напомним, накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией в настоящий момент неактуальны для Киева. По его словам, Киев сейчас прорабатывает анонсированную ранее "формулу мира", которую в итоге хочет представить России.