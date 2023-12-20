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Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 21:53
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Зеленский заявил, что не считает вопрос переговоров с Россией актуальным

Вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине путём переговоров с Россией в настоящий момент не актуален для Киева. На нежелание Незалежной прибегать к дипломатии указал Владимир Зеленский.

Политик отметил, что сейчас власти страны прорабатывают анонсированную ранее формулу мира. В частности, идёт процесс формирования единой позиции Киева и ещё 50 государств по документу. Как только работа будет завершена, России предоставят возможность ознакомиться с требованиями.

"Вопрос переговоров с Россией не актуален. У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече на Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии", — произнёс Зеленский на пресс-конференции.

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А вот американский миллиардер Илон Маск считает, что отсрочка переговоров обернётся для Киева лишь новыми территориальными потерями. К России в этом случае могут отойти Харьков и Одесса, предупредил бизнесмен.

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Илья Пушкарев
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