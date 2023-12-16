В Британии призвали Запад признать тупик на Украине и заключить сделку
Журналист The Times Пэррис призвал Запад к мирным переговорам по Украине
Конфликт на Украине не может длиться бесконечно, он уже зашёл в тупик. Западным странам необходимо поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева. Таким мнением поделился публицист Мэттью Пэррис в колонке британской газеты The Times.
"На Украине тупиковая ситуация уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — подчеркнул журналист.
По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Незалежную и в случае достижения компромисса. При этом Пэррис считает, что Киев нужно вооружить для того, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров "с позиции максимальной силы".
Также обозреватель посоветовал украинским властям смело сказать своим гражданам, что они заключили сделку, которая "принесёт мир, процветание и безопасность", хотя и в пределах уменьшившихся границ. Журналист также осудил призывы Запада продлевать конфликт на то количество времени, которое потребуется.
Ранее в Вашингтоне заявили, что надеются на проведение переговоров по разрешению вооружённого конфликта на условиях Украины. По словам представителя Белого дома, Штаты рассчитывают на это уже в грядущем году. В Кремле отвергли план Соединённых Штатов добиться переговоров РФ и Украины на условиях Украины, отметив, что это абсолютно нереалистично.
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