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16 декабря, 15:50

В Британии призвали Запад признать тупик на Украине и заключить сделку

Журналист The Times Пэррис призвал Запад к мирным переговорам по Украине

Конфликт на Украине не может длиться бесконечно, он уже зашёл в тупик. Западным странам необходимо поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева. Таким мнением поделился публицист Мэттью Пэррис в колонке британской газеты The Times.

"На Украине тупиковая ситуация уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", подчеркнул журналист.

По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Незалежную и в случае достижения компромисса. При этом Пэррис считает, что Киев нужно вооружить для того, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров "с позиции максимальной силы".

Также обозреватель посоветовал украинским властям смело сказать своим гражданам, что они заключили сделку, которая "принесёт мир, процветание и безопасность", хотя и в пределах уменьшившихся границ. Журналист также осудил призывы Запада продлевать конфликт на то количество времени, которое потребуется.

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Ранее в Вашингтоне заявили, что надеются на проведение переговоров по разрешению вооружённого конфликта на условиях Украины. По словам представителя Белого дома, Штаты рассчитывают на это уже в грядущем году. В Кремле отвергли план Соединённых Штатов добиться переговоров РФ и Украины на условиях Украины, отметив, что это абсолютно нереалистично.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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