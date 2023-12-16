В Британии призвали Запад признать тупик на Украине и заключить сделку

Конфликт на Украине не может длиться бесконечно, он уже зашёл в тупик. Западным странам необходимо поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева. Таким мнением поделился публицист Мэттью Пэррис в колонке британской газеты The Times.

"На Украине тупиковая ситуация уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — подчеркнул журналист.

По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Незалежную и в случае достижения компромисса. При этом Пэррис считает, что Киев нужно вооружить для того, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров "с позиции максимальной силы".