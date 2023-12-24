В Италии призвали к мирному решению украинского конфликта

Ситуацию на Украине нужно урегулировать политическими средствами, заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова процитировало агентство ANSA.

"То, чего нельзя достичь военным путём... может быть достигнуто с помощью открытия дипломатического и политического фронта", — считает министр.

По его мнению, если боевые действия продолжаются уже два года и не привели к достижению поставленных Киевом целей, надо искать другие способы решения конфликта.