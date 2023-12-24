В Италии призвали к мирному решению украинского конфликта
Министр обороны Италии Крозетто призвал провести мирные переговоры по Украине
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Обложка © ТАСС / Zuma
Ситуацию на Украине нужно урегулировать политическими средствами, заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова процитировало агентство ANSA.
"То, чего нельзя достичь военным путём... может быть достигнуто с помощью открытия дипломатического и политического фронта", — считает министр.
По его мнению, если боевые действия продолжаются уже два года и не привели к достижению поставленных Киевом целей, надо искать другие способы решения конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине путём переговоров с Россией в настоящий момент не актуален для Киева. По его словам, власти страны прорабатывают анонсированную ранее формулу мира, по завершении России предоставят возможность ознакомиться с требованиями.