Спасаются от ВСУ: В Польше заметили очередь из испуганных украинцев, желающих получить документы

В Польше украинцы толпами выстраиваются в очереди за паспортами, пишет в социальной сети Х главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. Он также предоставил видеозапись с места событий.

Украинцы стоят в очередях за паспортами в Варшаве. Видео © Х / Dmytro Borodovoi

"Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — написал журналист в посте.