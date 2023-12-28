Спасаются от ВСУ: В Польше заметили очередь из испуганных украинцев, желающих получить документы
Журналист Бородовой рассказал об очередях украинцев за паспортами в Варшаве
В Польше украинцы толпами выстраиваются в очереди за паспортами, пишет в социальной сети Х главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. Он также предоставил видеозапись с места событий.
Украинцы стоят в очередях за паспортами в Варшаве. Видео © Х / Dmytro Borodovoi
"Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — написал журналист в посте.
На предоставленных кадрах можно увидеть людей, находящихся в одном из торговых центров в польской столице возле "Паспортного сервиса". Подчёркивается, что, судя по видео, в толпе стоят преимущественно мужчины.
Напомним, что Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё примерно 500 тысяч человек. Также в парламенте подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. Теперь из перечня тех, кто имеет право претендовать на отсрочку от мобилизации на Украине, могут исключить людей с третьей группой инвалидности.
Х / Dmytro Borodovoi