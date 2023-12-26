Одноглазые, безногие и карлики: На Украине вздумали забирать на фронт инвалидов

Из перечня тех, кто имеет право претендовать на отсрочку от мобилизации на Украине, могут исключить людей с третьей группой инвалидности. Соответствующее положение появилось в законопроекте по военной службе, который Кабинет министров Украины внёс 25 декабря в Верховную раду.

В постановлении от 2015 года сказано, что человеку присваивается третья группа инвалидности при отсутствии глаза, пальцев или при слепоте, параличе кисти. Также в документе упоминается культя бедра или голени, укорочение ноги на семь сантиметров и более.