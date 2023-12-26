Одноглазые, безногие и карлики: На Украине вздумали забирать на фронт инвалидов
Верховная рада Украины предложила мобилизовывать инвалидов третьей группы
Из перечня тех, кто имеет право претендовать на отсрочку от мобилизации на Украине, могут исключить людей с третьей группой инвалидности. Соответствующее положение появилось в законопроекте по военной службе, который Кабинет министров Украины внёс 25 декабря в Верховную раду.
В постановлении от 2015 года сказано, что человеку присваивается третья группа инвалидности при отсутствии глаза, пальцев или при слепоте, параличе кисти. Также в документе упоминается культя бедра или голени, укорочение ноги на семь сантиметров и более.
В перечне недугов указано отсутствие почки, лёгкого или мочевого пузыря и даже кастрация у мужчин. Кроме того, такую группу инвалидности дают при неоперабельном дефекте челюсти, когда человек не может нормально жевать и теряет вес. В постановлении упоминается и карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин. Таким образом, на фронт на Украине смогут забирать людей со всеми этими заболеваниями.
Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, но сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации.
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