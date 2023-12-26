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26 декабря, 06:48

В Раде пожаловались на отсутствие денег на масштабную мобилизацию

Депутат Рады Железняк: У Украины нет денег на мобилизацию 500 тысяч человек

В бюджете Украины нет средств на проведение масштабной мобилизации, признал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, говоря о необходимой сумме, Владимир Зеленский ошибся, так как на деле она больше.

"Не полмиллиарда [гривен необходимо], а больше, если по тем цифрам, которые у нас [есть]. У нас таких денег нет, очевидно", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Украинская правда".

Парламентарий напомнил, что оборонный бюджет Незалежной на грядущий год по сравнению с 2023-м сократился на внушительную сумму — 300 миллиардов гривен (почти восемь миллиардов долларов). Причём из западных партнёров только Норвегия разрешила тратить свои средства на военные нужды.

"Остальные партнёры никогда не дадут на это денег", — добавил Железняк.

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Напомним, киевский режим уже провёл девять волн мобилизации. Тем временем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации.

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Shutterstock / Bumble Dee

Матвей Константинов
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