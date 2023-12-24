Скандально известный комбат ВСУ проговорился о всеобщей мобилизации на Украине

До конца года на Украине во всех городах установят блокпосты для вручения повесток, рассказал экс-советник мэра Ивано-Франковска, скандально известный командир 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й моторизованной бригады ВСУ Назарий Кишак.

"С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы берёмся за мобилизацию", — рассказал Кишак в соцсетях.

По его словам, бойцов на фронте надо заменить. Он добавил, что служить поедут "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся". Однако официально эта версия не подтверждалась.