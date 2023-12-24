Скандально известный комбат ВСУ проговорился о всеобщей мобилизации на Украине
Кишак: На Украине до конца года установят блокпосты для вручения повесток
До конца года на Украине во всех городах установят блокпосты для вручения повесток, рассказал экс-советник мэра Ивано-Франковска, скандально известный командир 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й моторизованной бригады ВСУ Назарий Кишак.
"С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы берёмся за мобилизацию", — рассказал Кишак в соцсетях.
По его словам, бойцов на фронте надо заменить. Он добавил, что служить поедут "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся". Однако официально эта версия не подтверждалась.
А ранее экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук говорил, что военкомат Обуховского района Киевской области вместе с властями оборудует блокпосты для проверки документов и вручения повесток.
Напомним, на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с набором людей в ВСУ: Владимир Зеленский заявил, что Генштаб армии просит его о мобилизации ещё до полумиллиона человек, а министр обороны Рустем Умеров анонсировал призыв на фронт тех, кто таки успел сбежать из Незалежной. К слову, его дети, видимо, могут не переживать, так как они живут в США, это даже не скрывают в Минобороны.
Shutterstock