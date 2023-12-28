"Плод больного воображения": Лавров жёстко прошёлся по "формуле мира" Зеленского

По его словам, главный посыл в этом документе — это возвращение России к границам 1991 года, то есть Зеленский требует отдать Крым и Донбасс. Лавров добавил, что подобные задачи ставят страны Запада, желая привлечь развивающиеся государства присоединиться к так называемой формуле мира. Министр также подчеркнул, что Запад пытается манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского утвердить позицию того, что многие страны поддерживают возвращение РФ к границам 1991 года.