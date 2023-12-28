"Плод больного воображения": Лавров жёстко прошёлся по "формуле мира" Зеленского
Лавров — о "формуле мира" Зеленского: Плод больного воображения
Так называемая формула мира, выдвинутая Владимиром Зеленским, является "плодом больного воображения". Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
"Целью было заставить их [страны] подписаться под "формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения", — приводит РИА "Новости" слова министра.
По его словам, главный посыл в этом документе — это возвращение России к границам 1991 года, то есть Зеленский требует отдать Крым и Донбасс. Лавров добавил, что подобные задачи ставят страны Запада, желая привлечь развивающиеся государства присоединиться к так называемой формуле мира. Министр также подчеркнул, что Запад пытается манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского утвердить позицию того, что многие страны поддерживают возвращение РФ к границам 1991 года.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают анонсированную ранее "формулу мира". В ней объединены позиции 50 стран, но отнюдь не России — нашу страну планируют ознакомить с документом, когда тот будет готов. Ранее в Кремле подтвердили, что Москва всё ещё рассчитывает достичь целей спецоперации мирным путём, используя дипломатию. Впрочем, Лондон и Вашингтон не разрешают Киеву соглашаться на переговоры.
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