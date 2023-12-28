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28 декабря, 09:58

"Плод больного воображения": Лавров жёстко прошёлся по "формуле мира" Зеленского

Лавров — о "формуле мира" Зеленского: Плод больного воображения

Так называемая формула мира, выдвинутая Владимиром Зеленским, является "плодом больного воображения". Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"Целью было заставить их [страны] подписаться под "формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения", — приводит РИА "Новости" слова министра.

По его словам, главный посыл в этом документе — это возвращение России к границам 1991 года, то есть Зеленский требует отдать Крым и Донбасс. Лавров добавил, что подобные задачи ставят страны Запада, желая привлечь развивающиеся государства присоединиться к так называемой формуле мира. Министр также подчеркнул, что Запад пытается манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского утвердить позицию того, что многие страны поддерживают возвращение РФ к границам 1991 года.

Кремль счёл абсурдом попытки изобрести "формулу мира" по Украине без участия России
Кремль счёл абсурдом попытки изобрести "формулу мира" по Украине без участия России

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают анонсированную ранее "формулу мира". В ней объединены позиции 50 стран, но отнюдь не России — нашу страну планируют ознакомить с документом, когда тот будет готов. Ранее в Кремле подтвердили, что Москва всё ещё рассчитывает достичь целей спецоперации мирным путём, используя дипломатию. Впрочем, Лондон и Вашингтон не разрешают Киеву соглашаться на переговоры.

Обложка ©

Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Наталья Исакова
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