Кремль счёл абсурдом попытки изобрести "формулу мира" по Украине без участия России

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Песков: Попытки Киева искать "формулу мира" без России — абсурдный процесс

20 декабря, 09:59
<p>Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/moscow-sunset_1154187.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> nikitabuida / freepik</a></p>

Фото © nikitabuida / freepik

В Кремле назвали абсурдным процессом поиск "формулы мира" на Украине без участия России. Как заявил журналистам в среду, 20 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие попытки заведомо обречены на провал.

"Здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты. То, что "формулу мира" пытаются искать без участия России, по меньшей мере является абсурдным процессом. Это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", рассуждает представитель Кремля.

Зеленский заявил, что не считает вопрос переговоров с Россией актуальным

Зеленский заявил, что не считает вопрос переговоров с Россией актуальным

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают анонсированную ранее "формулу мира". В ней объединены позиции 50 стран, но отнюдь не России — нашу страну планируют ознакомить с документом, когда тот будет готов. Ранее в Кремле подтвердили, что Москва всё ещё рассчитывает достичь целей спецоперации мирным путём, используя дипломатию. Впрочем, Лондон и Вашингтон не разрешают Киеву соглашаться на переговоры.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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