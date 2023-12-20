Кремль счёл абсурдом попытки изобрести "формулу мира" по Украине без участия России

В Кремле назвали абсурдным процессом поиск "формулы мира" на Украине без участия России. Как заявил журналистам в среду, 20 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие попытки заведомо обречены на провал.

"Здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты. То, что "формулу мира" пытаются искать без участия России, по меньшей мере является абсурдным процессом. Это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", — рассуждает представитель Кремля.