О Зеленском, Трампе и судьбе Маска: FT сделала прогнозы на 2024 год
FT прогнозирует поражение Трампа на президентских выборах в США в 2024 году
Бывший глава США Дональд Трамп проиграет в борьбе за пост президента Соединённых Штатов, а компания X (бывший Twitter) американского предпринимателя Илона Маска станет банкротом в грядущем году. Об этом говорится в опубликованном газетой The Financial Times прогнозе на 2024 год.
По мнению аналитиков издания, Трамп не преуспеет в попытке стать президентом США во второй раз, но если он сможет разрешить юридические проблемы, которые возникли у него в штатах Колорадо и Мэн, то президентская гонка будет напряжённой и конкурентной. При этом авторы материала считают, что победа в любом случае достанется действующему главе Штатов Джо Байдену.
Также в статье говорится, что соцсеть X не сможет найти новых источников дохода и будет вынуждена объявить о банкротстве. Уже сейчас с платформы массово уходят работодатели, а попытки привлекать средства иным путём заканчиваются провалом.
Касательно ситуации, сложившейся между Израилем и Палестиной, авторы предполагают, что эскалация не разовьётся в полномасштабную войну на Ближнем Востоке и конфликт удастся решить дипломатическим путём. При этом США и Иран проявят сдержанность и не вступят в вооружённое противостояние.
Что же до конфликта на Украине, то аналитики считают, что финансирование Киева средствами ЕС и Штатов продолжится в 2024 году. В то же время Запад будет подталкивать киевский режим Владимира Зеленского к переговорам с Россией.
Напомним, ранее власти американского штата Мэн заявили, что не допустят бывшего лидера Соединённых Штатов до участия в предварительном голосовании Республиканской партии. До этого стало известно, что суд запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году: 14-я поправка к Конституции США предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании, занимая высокую должность. Кроме того, на основании этой поправки ещё 16 штатов подали иски о недопуске Трампа к выборам.
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