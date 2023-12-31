О Зеленском, Трампе и судьбе Маска: FT сделала прогнозы на 2024 год

Бывший глава США Дональд Трамп проиграет в борьбе за пост президента Соединённых Штатов, а компания X (бывший Twitter) американского предпринимателя Илона Маска станет банкротом в грядущем году. Об этом говорится в опубликованном газетой The Financial Times прогнозе на 2024 год.

По мнению аналитиков издания, Трамп не преуспеет в попытке стать президентом США во второй раз, но если он сможет разрешить юридические проблемы, которые возникли у него в штатах Колорадо и Мэн, то президентская гонка будет напряжённой и конкурентной. При этом авторы материала считают, что победа в любом случае достанется действующему главе Штатов Джо Байдену.

Также в статье говорится, что соцсеть X не сможет найти новых источников дохода и будет вынуждена объявить о банкротстве. Уже сейчас с платформы массово уходят работодатели, а попытки привлекать средства иным путём заканчиваются провалом.

Касательно ситуации, сложившейся между Израилем и Палестиной, авторы предполагают, что эскалация не разовьётся в полномасштабную войну на Ближнем Востоке и конфликт удастся решить дипломатическим путём. При этом США и Иран проявят сдержанность и не вступят в вооружённое противостояние.