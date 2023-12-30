Названа невероятная сумма, которую заработал Илон Маск в 2023 году

Американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заработал 95,4 миллиарда долларов за 2023 год. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, предприниматель всё ещё стоит во главе списка 500 самых богатых людей во всём мире благодаря успеху SpaceX и Tesla. При этом эксперты подсчитали, что в уходящем году совокупный капитал всех богатейших бизнесменов увеличился на 1,5 триллиона долларов.

Так, например, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло более чем на 70 миллиардов долларов, а руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга — на 80 миллиардов долларов.

А ранее Лайф рассказывал, что наследница компании L'Oreal стала первой женщиной в мире с состоянием в сто миллиардов долларов. 70-летняя внучка основателя косметической империи и зампред совета директоров компании Франсуаза Беттанкур Майерс ещё в 1997 году стала членом правления компании, стоимость которой оценивается в 268 миллиардов долларов.