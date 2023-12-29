Наследница компании L’Oreal стала первой женщиной в мире с состоянием $100 млрд

Стало известно о том, что в мире появилась первая женщина с состоянием 100 миллиардов долларов. Как передаёт Bloomberg, ею стала 70-летняя внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Беттанкур Майерс.

"По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг её состояние подскочило до 100,1 миллиарда долларов", — говорится в материале.

Подчёркивается, что Беттанкур Майерс с 1997 года является членом правления компании, стоимость которой оценивается в 268 миллиардов долларов. При этом она со своей семьёй, согласно годовому отчёту за 2022 год, владеет 34,7% акций.