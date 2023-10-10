Регион

Уведомления отключены

10 октября, 13:23

"Это абсурд": Богатейшая россиянка Бакальчук назвала рейтинг Forbes оскорбительным

Владелица Wildberries Бакальчук: Рейтинг Forbes считаю для себя оскорбительным

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала оскорбительным рейтинг журнала Forbes, который поставил её на первое место в списке самых богатых женщин России с состоянием семь миллиардов долларов. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Возглавившая рейтинг Forbes владелица Wildberries Татьяна Бакальчук назвала его оскорбительным. Видео © LIFE

"Рейтинг Forbes считаю для себя крайне оскорбительным. Считаю, что мерить людей по тому, как в моём даже случае, это не мои деньги, это стоимость компании, это просто абсурд", — отметила она в ходе Международного форума электронной коммерции и ретейла ECOM Retail Week 2023.

Бакальчук выразила надежду, что Forbes и другие издания будут обращать внимание на другие факторы. Так, она предложила померить, кто какой вклад внёс в развитие экономики или в рост ВВП. Таким образом владелица Wildberries ответила на шутливый вопрос статс-секретаря – замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, какое место она планирует занять в рейтинге Forbes.

Лайф узнал, чем занимается хозяйка Widberries в закрытом клубе богачей

Лайф узнал, чем занимается хозяйка Widberries в закрытом клубе богачей

Как сообщал Лайф, на втором месте в рейтинге Forbes оказалась Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,8 млрд долларов. На третьей строчке расположилась инвестор Варвара Скоч с капиталом в 2,5 млрд долларов.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
  • Новости
  • Татьяна Бакальчук
  • wildberries
  • forbes
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров