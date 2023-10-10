"Это абсурд": Богатейшая россиянка Бакальчук назвала рейтинг Forbes оскорбительным

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала оскорбительным рейтинг журнала Forbes, который поставил её на первое место в списке самых богатых женщин России с состоянием семь миллиардов долларов. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Возглавившая рейтинг Forbes владелица Wildberries Татьяна Бакальчук назвала его оскорбительным. Видео © LIFE

"Рейтинг Forbes считаю для себя крайне оскорбительным. Считаю, что мерить людей по тому, как в моём даже случае, это не мои деньги, это стоимость компании, это просто абсурд", — отметила она в ходе Международного форума электронной коммерции и ретейла ECOM Retail Week 2023.

Бакальчук выразила надежду, что Forbes и другие издания будут обращать внимание на другие факторы. Так, она предложила померить, кто какой вклад внёс в развитие экономики или в рост ВВП. Таким образом владелица Wildberries ответила на шутливый вопрос статс-секретаря – замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, какое место она планирует занять в рейтинге Forbes.