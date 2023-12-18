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18 декабря, 00:35

Быть среди звёзд: Илон Маск описал будущее человечества за пределами Земли

Илон Маск призвал человечество создавать города на Марсе

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что человечеству следует заняться покорением космоса с целью переселения на другие планеты. В частности, часть землян бизнесмен предложил разместить в городах на Марсе. Об этом основатель SpaceX написал в соцсети X.

Комментируя пост по случаю годовщины подъёма в воздух первого самолёта братьев Райт, предприниматель напомнил, что между этим событием и отправкой человека на Луну прошло всего 66 лет. В последний же раз спутник Земли посещали полвека назад, и с тех пор видимый прогресс в космической отрасли отсутствует, намекнул Маск.

"Это не может быть нашей высшей точкой как цивилизации. Человечество должно иметь лунную базу, города на Марсе и быть там, среди звезд!" — написал миллиардер.

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Ранее Маск допустил, что человек является единственным живым организмом с сознанием во Вселенной. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного доказательства существования инопланетян.

Обложка ©

Getty Images

Илья Пушкарев
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