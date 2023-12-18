Быть среди звёзд: Илон Маск описал будущее человечества за пределами Земли

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что человечеству следует заняться покорением космоса с целью переселения на другие планеты. В частности, часть землян бизнесмен предложил разместить в городах на Марсе. Об этом основатель SpaceX написал в соцсети X.

Комментируя пост по случаю годовщины подъёма в воздух первого самолёта братьев Райт, предприниматель напомнил, что между этим событием и отправкой человека на Луну прошло всего 66 лет. В последний же раз спутник Земли посещали полвека назад, и с тех пор видимый прогресс в космической отрасли отсутствует, намекнул Маск.

"Это не может быть нашей высшей точкой как цивилизации. Человечество должно иметь лунную базу, города на Марсе и быть там, среди звезд!" — написал миллиардер.