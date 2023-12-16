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16 декабря, 14:03

Илон Маск заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян

Маск: Единственным видом жизни с сознанием в нашей Галактике является человек

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что на сегодняшний день нет никаких доказательств существования инопланетян. Выступая на публичном мероприятии в Риме, он допустил, что люди — это единственные разумные существа в нашей части Млечного Пути.

"Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание это маленькая свеча, и мы должны сделать всё, чтобы эта свеча не погасла", — сказал Маск.

Как добавил миллиардер, люди должны стать "особенным видом", если с нашей планетой всё будет в порядке. Если человечество беспокоится о жизни, то оно должно стать "межзвёздным", резюмировал Маск.

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Ранее проведённое NASA независимое исследование не подтвердило инопланетное происхождение НЛО, данные о которых представило Правительство США, но, поскольку их природа до сих пор остаётся загадкой, в организации появилась должность директора для изучения неопознанных объектов.

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ТАСС / ZUMA

Наталья Исакова
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