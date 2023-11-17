Последний век человечества: Пугающее предсказание известного космолога Астрофизик сопоставил всё происходящее на Земле и пришёл к выводу, что XXI столетие станет переломным моментом для цивилизации. 16 ноября, 22:43 Угроза мировой ядерной войны, которая тоже значится в списке возможных сценариев апокалипсиса по Мартину Рису. Обложка © Freepik

Вот что стало с родным городом этого учёного за два месяца до его появления на свет. Это Йорк после бомбардировок люфтваффе 29 апреля 1942 года. Тогда в гневе на британские ВВС Гитлер приказал бомбить старинные города Англии. В Йорке погибло 92 человека.

23 июня в этом городе родился Мартин Джон Рис. Сейчас ему 81 год, он астрофизик, космолог и человек, который на основе своих знаний пытается понять текущие перспективы человечества. К своим основным выводам он пришёл уже много лет назад и считает, что в целом все последовавшие события только подтверждают справедливость его прогнозов.

В 1992 году он присоединился к 1700 учёным всего мира, подписавшим знаменитое "Предупреждение человечеству". Оно касалось в основном окружающей среды и губительной для неё человеческой деятельности. Но размышления профессора Риса простираются и далеко за рамки экологии. И десятилетие спустя, на рассвете нового тысячелетия, он поделился ими в своей книге "Наш последний час". А ещё спустя 15 лет вышла книга Мартина Риса "О будущем: перспективы человечества".

Последствия бомбардировки Йорка 29 апреля 1942 года. Фото © 10otb.ru

Основные мысли этих книг учёный неоднократно излагал в интервью. И самую главную мысль можно, наверное, сформулировать так: есть высокая вероятность того, что человечество либо скоро перестанет существовать вообще как таковое, либо перестанет существовать как биологический вид. И космолог считает именно XXI век переломным моментом, который решит судьбу цивилизации. Почему: потому что в этом столетии мы подходим к такому уровню технологического развития, на котором естественная эволюция человека, по всей видимости, так или иначе подходит к завершению.

По мнению профессора, чтобы человечество сохранилось, ему предстоит преодолеть сразу несколько огромных проблем, которые одновременно назрели именно в XXI веке. Во-первых (впрочем, сложно сказать, что самое первое по степени важности), это климатическая катастрофа, то есть ситуация, когда для многих людей климат будет становиться непереносимым или трудно переносимым и нужно будет либо адаптироваться, либо погибнуть.

Во-вторых, постепенно выходящие из-под контроля технологии. Мартин Рис имеет в виду не только искусственный интеллект, который однажды может настолько превзойти возможности людей, что это означает для человечества полное подчинение своему же собственному творению. Учёный говорит и о "тёмной стороне" биотехнологий. Вообще он подчёркивает, что любые технологии — это оружие и, если оно попадёт, скажем, в руки террористов, это страшно. Кстати, в его книге 2003 года в числе прочего упоминается, что сектанты из "Аум синрикё" в 90-е годы пытались заполучить вирус Эбола, им это не удалось, и тогда они решили сконструировать этот вирус самостоятельно в своей лаборатории. Учёный писал о "дизайнерских вирусах", которые могут быть использованы как биологическое оружие. Особенно пугает, с его точки зрения, то, что в принципе глобальную катастрофу могут устроить несколько людей.

Астрофизик и космолог Мартин Джон Рис. Фото © Wikipedia / Robminchin

И всё это вдобавок к угрозе мировой ядерной войны, которая тоже значится в списке возможных сценариев апокалипсиса по Мартину Рису.

Тем не менее учёный делает оговорку, что его взгляды на перспективы человечества не совсем упаднические: предстоит пройти трудный, "ухабистый" путь. Но если (а лучше всё-таки говорить "когда") мы его пройдём, развитие цивилизации приведёт к тому, что она изменится до абсолютной неузнаваемости.

Мартин Рис считает, что в конце концов человек полностью откажется от плоти и крови — он научится "перемещать" себя, свою личность в некое синтетическое, искусственно созданное воплощение. Учёный объясняет это тем, что созданное природой тело очень хрупко и недолговечно, а люди инстинктивно будут стремиться как можно дольше сохранить себя здесь, в этом пространстве-времени.

За счёт этого люди с искусственными телами станут более выносливыми, им не будут страшны ни изменения окружающей среды, ни даже переселение на другие планеты. Правда, астрофизик убеждён, что колонизацию Марса и других миров нельзя рассматривать как эвакуацию, бегство.

Мировые проблемы нельзя решать, сбегая с мира. С ними надо бороться здесь Мартин Джон Рис Астрофизик, космолог

Впрочем, как шаг в развитии цивилизации в исследовании окружающей Вселенной космолог освоение планет одобряет. Но он опять же уверен, что для адаптации к условиям нового мира человечеству предстоит либо прибегнуть к генным модификациям, либо стать по сути киборгами. В любом случае профессор убеждён, что такие видоизменения неизбежны и даже являются неким универсальным ключом в эволюции любой цивилизации: если мы когда-нибудь встретим долгожданных инопланетян, то они, скорее всего, будут роботами, считает астрофизик. Логика его примерно такова: эта встреча возможна только с инопланетянами гораздо более высокоразвитыми — такие же, как мы сейчас, просто не смогут обойти барьер скорости света и достичь нас. А существа, которые уже умеют пробивать "червоточины" в ткани Вселенной, вряд ли будут "носить" уязвимые и боящиеся любых перемен биологические тела.

Авторы Адель Романенкова