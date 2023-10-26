Как из "Звёздных войн": Астрономы сообщили о приближении к Земле объекта, похожего на космический корабль Учёные уже не первый месяц наблюдают за тем, как нечто размером с целый город время от времени приобретает очень своеобразный внешний вид. 25 октября, 22:44 130072 130072 Астрономы сообщили о приближении к Земле объекта, похожего на космический корабль. Обложка © Freepik / kjpargeter

Согласитесь, при виде такого среди звёзд в воображении сами собой рождаются фантастические ассоциации. Ни дать, ни взять знаменитый корабль Хана Соло — "Тысячелетний сокол" из "Звёздных войн".

Но если кого-то это может встревожить, то уж точно не учёных: они однозначно заявляют, что, хоть это и выглядит так необычно, но это комета. Более того, установлено, какая именно комета: её наблюдают в космосе не только уже не первый месяц, но и не первое столетие.

Первооткрывателем 12P/Pons–Brooks считается французский астроном-самоучка Жан-Луи Понс. Он увидел её, кстати, во время Отечественной войны: 12 июля 1812 года. Впрочем, стоит отметить, что это не та комета, которую в "Войне и мире" видел над ночной Москвой Пьер Безухов и которая "вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягчённой и ободрённой душе". В романе действительно описано реальное астрономическое явление, но то была Большая комета 1811 года, обозначенная как C/1811 F1.

А эту 12P семьдесят с лишним лет спустя обнаружил американский учёный Уильям Роберт Брукс. Он думал, что это совершенно новая комета, но оказалось, что это та самая, которую видел Понс. Поэтому теперь это комета Понса – Брукса. Но на самом деле при внимательном прочтении старинных исторических документов выяснилось, что, скорее всего, именно её видели в небе в 1385 и 1457 годах. И не исключено, что она упомянута ещё неоднократно.

Так вот, комета эта в диаметре имеет километров 30 или чуть больше. Удивительно понимать, что такой же размер имеют некоторые звёзды, а именно — нейтронные: до предела сжатые бывшие ядра "умерших" массивных звёзд. А чёрная дыра (звёздной массы) может быть и меньше кометы Понса – Брукса.

Как и все кометы, она представляет собой "грязную" ледяную глыбу. То есть в ней много пыли, газов и так далее. И орбита у неё, как и положено для комет, чрезвычайно вытянутая: в ближайшей к Солнцу точке (в перигелии) она подлетает к нему на расстояние примерно в 117 миллионов километров, то есть между орбитами Земли и Венеры, а в самой дальней (в афелии) оказывается в 33 раза дальше от Солнца, чем наша планета, то есть где-то на уровне Нептуна. И такой гигантский овал она вокруг нашего светила описывает за 71 год с небольшим. Значит, каждые 71 год у землян появляется шанс её увидеть.

Всем известно, что, когда комета подлетает к Солнцу, у неё появляется хвост: от нагрева лёд и прочие вещества сублимируются, то есть из твёрдого замёрзшего состояния переходят сразу в газ, который длинным шлейфом тянется за небесным телом. Почему лёд перед этим не тает: для существования жидкости нужно достаточное давление, а в данном случае его, конечно, нет. Остаётся разобраться, что это у кометы Понса – Брукса за хвост такой, что мы при виде него не знаем, как это воспринимать.

Комета 12P/Pons-Brooks. Фото © Flickr / Eliot Herman

Как установили учёные, на этой комете происходит удивительное явление под названием криовулканизм. Извергаются "холодные вулканы". Как это работает: под действием солнечного нагрева этот процесс сублимации, то есть испарения льда, происходит не только на поверхности, но и внутри кометы. То есть там внутри образуется пузырь газа, который увеличивает давление и пытается вырваться наружу. И по мере разрастания этого пузыря в конце концов дело заканчивается извержением. Астрономы полагают, что с кометой Понса – Брукса так получается из-за её особо неравномерной формы: выступы на поверхности мешают выходу пузыря. И это не единственная известная науке комета, на которой извергаются вулканы. К примеру, зимой 2022 года больше миллиона тонн водяного пара, газов и пыли выбросила 60-километровая комета 29P/Швассмана – Вахмана, которая делает оборот вокруг Солнца за примерно 15 лет. Впрочем, как подсчитали астрономы, в июле 2023 года комета Понса – Брукса исторгла из себя раз в десять больше вещества. От этого она стала в сорок раз ярче обычной и приобрела такой удивительный вид "Тысячелетнего сокола" или как минимум подковы. А не далее как в начале октября был новый взрыв, несколько послабее, но тем не менее яркость возросла в сорок раз.

И наконец, когда мы будем иметь счастье наблюдать этот фантастический объект, желательно невооружённым глазом: весной и летом. Интересно, что 8 апреля 2024 года над Северной Америкой будет солнечное затмение и в этот момент комета будет в небе как раз где-то недалеко, то есть жители США и Канады увидят нечто вдвойне необыкновенное. А ближе всего к Земле комета будет 2 июня, она приблизится на расстояние 232 миллиона километров (то есть будет гораздо дальше от нас, чем Солнце). Обещают, что она будет раз в четыреста ярче, чем во время летнего извержения. Будет ли в это время на ней очередное извержение криовулкана, предсказать трудно, но шансы на это вполне неплохие, раз она может вот так вспыхивать каждые несколько месяцев.

Авторы Адель Романенкова