Загадка от Hubble: Телескоп получил странный сигнал из межгалактического пространства Легендарная обсерватория сфотографировала то, что явно не похоже ни на одно изученное явление. 11 октября, 22:44 Телескоп Hubble зафиксировал космическое явление неустановленной природы. Фото © NSAS / NSF's NOIRLab, Mark Garlick, Mahdi Zamani

Вот, собственно, это нечто. Выделено на снимке небольшими красными линиями. Зафиксировано в направлении созвездия Льва. Астрономы, как правило, в таких случаях вместо расстояния пишут то, что называется красным смещением: из-за постоянного расширения Вселенной все объекты в космосе от нас и друг от друга удаляются и волны идущего от них света удлиняются. А самый длинноволновой свет, который может воспринимать человеческий глаз, — это свет красный. И чем дальше от нас галактика, тем быстрее она от нас улетает и тем она от этого краснее. Поэтому астрономы определяют, насколько свет от какой-нибудь далёкой галактики "смещается в красноту", и по этому параметру подсчитывают расстояние. В данном случае учёные указали красное смещение расположенной рядом с этим объектом галактикой, и оно составило 0,238. Судя по составленным астрономами таблицам, это означает расстояние более чем три миллиарда световых лет.

Так вот. Что это за объект: в целом выглядит как вспышка, похож на взрыв сверхновой или на гамма-всплеск, но не очень. Напомним, взрыв сверхновой — это торжественный сброс оболочки умирающей массивной звезды. Гамма-всплеск — чудовищный по своей мощности выброс самого коротковолнового и самого убийственного излучения, гамма-излучения. Он происходит, когда сталкиваются, скажем, две нейтронные звезды, то есть два сколлапсировавших ядра крупных "умерших" звёзд. Или две чёрные дыры (тоже, кстати, не что иное, как бывшие звёздные ядра). Впрочем, при взрыве сверхновой гамма-всплеск тоже бывает.

Но то, что Hubble сфотографировал в созвездии Льва, абсолютно не похоже ни на что из вышеперечисленного. Почему: совершенно не такая продолжительность вспышки. Сверхновая, допустим, затухает целыми неделями, если не месяцами. Гамма-всплески бывают короткие, а бывают длинные. Короткие — это самый максимум две секунды. Длинные — несколько часов. Здесь же вспышка наблюдалась дней пять-шесть. Явная неувязка.

Загадочное явление под названием Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT), зафиксированное телескопом Hubble (выделено красными линиями). Фото © NASA

И такие неувязки в космосе обнаруживаются последние пять лет, с 2018 года, приблизительно раз или два в год. Нынешняя загадочная вспышка седьмая по счёту. Учёные обозначили это явление как "быстрый голубой оптический переходный процесс". В принципе, любая видимая глазу вспышка в космосе — это оптический переходный процесс. Все семь, загадочные по своей продолжительности, действительно голубые. И если говорить простыми словами, то это непонятно что.

Была, правда, до сих пор вполне неплохая версия: что это взрываются сверхновыми какие-то особо тяжеловесные звёзды, массой в десятки Солнц, и поэтому их вспышки не похожи на все остальные. И действительно, эти голубые вспышки происходили в рукавах очень густонаселённых, массивных спиральных галактик. А раз там много звёздного народу, значит, там вообще много космического материала, и высока вероятность появления очень массивных светил. А звёзды-чемпионы в супертяжёлом весе очень быстро перегорают и вспыхивают сверхновыми. Поэтому в общем-то эти явления уже начали воспринимать как результат такого сценария. Но эту седьмую вспышку уже совсем непонятно к чему приписать: она произошла в межгалактической пустоте. До ближайшей к ней галактики (которую видно на снимке) — 50 тысяч световых лет. Прослеживается в окрестностях и ещё одна, карликовая, видимо, спутниковая галактика, но до неё тоже неблизко — 15 тысяч световых лет.

В целом, конечно, это не отменяет вероятности, что всё-таки взорвалась большая звезда. Есть и ещё варианты: допустим, чёрная дыра разорвала в клочья попавшую в её гравитационные сети звезду. Или, опять же, две нейтронные слились воедино. Но всё равно остаётся вопрос, как они вообще там оказались, между галактиками. Хотя, с другой стороны, астрономы предрекают, что когда через миллиарды лет наша галактика Млечный Путь столкнётся с соседней галактикой Андромеды, то в этом звёздном месиве Солнечную систему может навеки выбросить прочь, в пустоту. Представляете: ночное небо над Землёй будет совершенно беззвёздным.

Авторы Адель Романенкова