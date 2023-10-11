Феномен Ориона: Телескоп James Webb нашёл в космосе 42 очень странных объекта Астрономы даже теоретически очень слабо представляют, как они могли бы возникнуть. 10 октября, 22:44 Телескоп James Webb нашёл в космосе загадочные объекты. Обложка © NASA

Туманность Ориона в древности, должно быть, представлялась наблюдателям великолепным украшением меча на хорошо заметной в небе могучей фигуре. Современные астрономы знают, что это не что иное, как космические ясли: ближайшее к нам гигантское облако, в которым рождаются новые звёзды и планеты. Тысячи и тысячи светил зажглись там по вселенским меркам буквально "вчера", "только что" — каких-нибудь несколько миллионов лет назад.

Туманность Ориона (яркий объект внизу). Фото © Wikipedia / Skatebiker

А в телескоп там можно рассмотреть самые яркие и известные из всех этих звёзд — ту четвёрку, что выстроилась в трапецию. Поэтому их так и называют — Трапецией Ориона. Любопытно, что этот квартет расположился в пространстве протяжённостью всего примерно в полтора световых года. Это очень близко: к примеру, от Солнца до ближайших соседних звёзд Центавра — четыре световых года.

Рассеянное звёздное скопление Трапеция Ориона. Фото © Wikipedia.org

И, конечно, вокруг звёзд там формируются их планеты. Астрономы видят протопланетные диски, в которых космос "ваяет" новые миры. Так вот, недавно этот регион рассмотрели как никогда подробно через знаменитый космический телескоп James Webb. Напомним, он обозревает Вселенную в полутора миллионах километров от Земли и сообщает оттуда всё, что видит. И на его самых свежих снимках Трапеции Ориона учёные заметили нечто такое, что их погрузило в глубокую задумчивость. Вот коллаж из некоторых этих фото. Можно заметить некие двойные объекты. И в общей сложности таких пар там насчитали сорок две.

Загадочные двойные объекты в скоплении Трапеция Ориона. Фото © arxiv.org

Первым делом учёные подчёркивают, что это совершенно точно не звёзды, потому что звёзды по массе меньше 80 Юпитеров не бывают, а эти не всегда достигают массы и одного Юпитера. Значит, это планеты. Но дело в том, что, во-первых, во всех 42 случаях эти планеты не принадлежат ни одной звезде, то есть летают сами по себе. А, во-вторых, они летают парами. И это сочетание обстоятельств вкупе с количеством таких случаев в одном и том же месте в глазах учёных пока что выглядит как абсолютный нонсенс.

Есть два варианта: либо они так и родились "сами по себе", либо всё-таки родились в чьей-то семье, а потом "осиротели". Первый вариант считают почти невозможным: теоретические расчёты разнообразных сценариев подобного события дают понять, что не могут "сами по себе" возникать объекты массой меньше трёх Юпитеров. Всему более мелкому положено появляться на свет близ родительской звезды. А тогда получается, что это изгои. В принципе, это возможно, таких изгоев уже достаточно много находили в космосе, а в условиях такой межзвёздной тесноты, как в Трапеции Ориона, нет ничего удивительного во взаимном гравитационном возмущении соседних планетных систем. То есть какие-то миры там и тут очень даже может "выбрасывать на улицу". Но при этом вероятность, что такие два одиночества встретятся, всё равно очень мала. И то, что там друг друга нашли не два, а все 84 одиночества, представляется учёным чем-то слишком странным для совпадения. Поэтому они подозревают, что обнаружили нечто, пока неизвестное науке, что существует какой-то пока неясный механизм рождения новых миров во Вселенной.

Авторы Адель Романенкова