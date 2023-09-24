Сигнал с умирающей звезды: Учёные взбудоражены новыми данными обсерватории Gaia Астрономы нашли в созвездии Скорпиона "увеличенную копию" Солнечной системы и поняли, что она обречена. 23 сентября, 22:44 Учёные взбудоражены новыми данными обсерватории Gaia. Обложка © Shutterstock

Звёзды не только очень часто составляют двойные и тройные системы, но и располагаются некими, скажем так, собраниями, ассоциациями из целых тысяч звёзд. Они могут находиться в слабом гравитационном взаимодействии, но необязательно. Просто они, судя по всему, родились из одного и того же молекулярного облака. Они "из одной песочницы". Ближайшее к нам такое сообщество находится в окрестностях созвездий Скорпиона и Центавра, за что и получило соответствующее название. До этих звёзд порядка 400–450 световых лет.

Яркие голубые звёзды ассоциации Скорпиона – Центавра. Фото © Wikipedia / Roberto Mura

Они там самые разнообразные: от коричневых карликов, то есть как бы "недозвёзд", в которых массы слишком мало для полноценного термоядерного синтеза, и до гигантов типа Антареса с диаметром как у орбиты Марса. И большинству из них, по примерным оценкам учёных, всего 11–15 миллионов лет. Во всяком случае, не более 20. Только есть нюанс: для таких маленьких звёзд, как Солнце, это возраст младенческий, а вот для массивных — весьма преклонный. А что происходит с массивными в конце их непродолжительной жизни — они взрываются сверхновыми. При этом нужно понимать, что 10–20 миллионов лет — это совершенно ничтожный срок во Вселенной. На Земле даже геологическая эпоха не успевает смениться, а голубые гиганты в космосе уже проживают свою короткую жизнь и вспыхивают. Звёзды-однодневки.

Взрыв сверхновой звезды. Фрагмент видео © Giphy

И если рядом с ними не посчастливилось появиться каким-либо планетам, то при взрыве сверхновой их может просто, вероятно, разорвать в клочья. Хотя на самом деле астрономы уже находили планеты возле нейтронных звёзд, а это тоже бывшие ядра погибших звёзд, только больших. Но сохраниться как таковая планета возле подобной звезды может, надо полагать, только на очень большом расстоянии от неё. И конечно, в каком состоянии планета сохраняется после взрыва сверхновой — это отдельный вопрос. Наша Земля в смысле обитаемости, скорее всего, на любой дистанции была бы в "никаком" состоянии.

И есть в звёздной ассоциации Скорпиона – Центавра один бело-голубой субгигант (то есть почти гигант) с массой порядка девяти Солнц. Обозначили его как μ2 Sco, это читается как "Мю-2 Скорпиона". Эту звезду, кстати, видно невооружённым глазом, если, конечно, уехать подальше от городской засветки. Астрономы оценили её возраст примерно в 20 миллионов лет. А из этого следует, что субгигант, собственно говоря, не жилец.

Так вот, недавно космическая обсерватория Gaia и Very Large Telescope в Чили разглядели возле этой доживающей своё звезды две планеты. Одна из них массой как 18 Юпитеров и расположена примерно там, где у нас в Солнечной системе находится Уран. А другая — как 14 Юпитеров и расположилась раз в девять дальше, чем у нас Плутон. С учётом мощности их массивной звезды получается, что ближняя энергии получает столько, сколько у нас Меркурий, то есть находится на самом "солнцепёке". Дальняя же в смысле прогреваемости и освещаемости примерно в такой ситуации, как наш Юпитер. Вообще, на взгляд астрономов, эта далёкая планетная система — "увеличенная копия" Солнечной. Они подозревают, что, видимо, у больших звёзд и планеты появляются большие.

Но сам факт обнаружения миров у большого светила, тем более на ладан дышащего, — это что-то совершенно необыкновенное. В основном планеты находят всё-таки возле таких звёзд, как наша. Или меньше. То есть возле жёлтых и красных карликов. А вот почему — пока не совсем понятно. Есть мнение, что возле массивной звезды они вообще редко образуются, потому что протопланетный пылевой диск вокруг такой звезды разлетается в космос прежде, чем в нём что-нибудь успеет оформиться. Другой вариант — планеты гигантских звёзд формируются очень далеко от них, а на больших расстояниях телескопам просто труднее их заметить, чем вблизи. И то и другое выглядит как разумное решение космоса: если звезде отмерено недолго, то лучше ей не иметь планет или держать их как можно дальше.

Авторы Адель Романенкова