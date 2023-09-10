Непонятный объект: Учёные встревожены сигналом из далёкой галактики Среди множества небольших звёзд, очень похожих на Солнце, зафиксирована одна из самых мощных вспышек света за всю историю наблюдений 9 сентября, 22:44 Обложка © Getty Images

Астрономы размышляют о возможной природе события, записанного как AT 2022aedm. Оно было зафиксировано 30 декабря 2022 года, что интересно, с помощью телескопов, которые предназначены для отслеживания астероидов. И представляет оно собой вспышку света совершенно немыслимой яркости. Как сообщается, через десять дней после обнаружения её мощность была сопоставима со светом 100 миллиардов Солнц. Затем она стала угасать, причём тоже очень стремительно: всего за несколько недель практически полностью потухла.

Вспышка неустановленной природы AT 2022aedm в двух миллиардах световых лет от Земли. https://www.wis-tns.org/object/2022aedm

Как определили учёные, загадочное событие произошло на расстоянии порядка двух миллиардов световых лет в эллиптической галактике. Надо сказать, что, в принципе, по возрасту такие галактики могут быть и ровесниками спиральных (как наш Млечный Путь). И тем не менее их можно считать неким космическим "домом престарелых": в них практически не рождаются новые звёзды, все самые массивные давно уже своё отжили, вспыхнули сверхновыми и оставили после себя только сжавшиеся ядра в виде либо чёрных дыр, либо нейтронных звёзд. А помимо этих бывших звёздных ядер там ещё продолжают светить только скромные солнцеподобные звёзды (жёлтые карлики) и красные карлики (ещё более маленькие и тусклые). Дело в том, что такие очень долго живут: миллиарды лет. Массивные перегорают, скажем, всего за десять миллионов лет. А с такими непримечательными звёздами, как Солнце, никаких вспышек сверхновых не случается — они для этого слишком маломассивны. Когда они догорают, то без всяких вспышек спокойно снимают с себя оболочку, а ядро становится белым карликом. Вот, в общем-то, и всё типичное население эллиптической галактики.

Так вот, до недавних пор самой яркой вспышкой, которую можно видеть в оптику, то есть доступную хотя бы вооружённому человеческому глазу, считали вышеупомянутую вспышку сверхновой звезды, то есть "смерть", завершение основного эволюционного цикла весьма массивной звезды. Самый нетерпеливо ожидаемый пример — Бетельгейзе в созвездии Ориона. Она раз в 16–17 тяжелее Солнца и вот-вот разразится великолепным прощальным взрывом.

Отсюда возникает целый список резонных вопросов. Во-первых, откуда в этом сообществе пожилых может взяться такая стремительно прожившая свой недолгий век "Бетельгейзе"? Во-вторых, даже если допустить, что каким-то чудом с десяток миллионов лет назад там "родился ребёнок", да ещё таких габаритов, то всё равно феномен AT 2022aedm абсолютно непохож на взрыв сверхновой. Как минимум ни одна известная сверхновая никогда не была такой яркой. К тому же сверхновая происходит гораздо более постепенно: дней двадцать разгорается, а потом, бывает, и целыми месяцами понемногу гаснет. А в данном случае мы имеем какую-то слишком мгновенную и слишком мощную вспышку.

Какие будут мнения: астрономы подозревают, что тут замешана чёрная дыра, потому что это гравитационный монстр, при встрече с ним происходят очень яркие и очень жестокие события: она безжалостно всё поглощает, а перед этим расщепляет на субатомные частицы. Поэтому рассматривается версия, что в двух миллиардах световых лет от нас чёрная дыра за десять дней эффектно проглотила целую звезду, которой не посчастливилось рядом с ней оказаться. Это называется приливным разрушением. Но есть с этой гипотезой очень большая загвоздка: в таком случае эта световая вспышка должна сопровождаться и сильнейшим рентгеновским излучением, а его нет. Наконец, вспышка произошла достаточно далеко от центра галактики, плотность звёзд там должна быть низкая, а значит, и невелика вероятность их столкновений. Учёные просмотрели архивные данные и нашли ещё два непонятных аналогичных события: одно зафиксировано в 2009 году, другое — в 2020-м. Похоже, это совершенно новый для науки класс космических явлений.

Авторы Адель Романенкова