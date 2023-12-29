В штате Мэн заявили, что не допустят Трампа до праймериз
CNN: Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн
Бывший американский президент Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Scott Olson
Власти американского штата Мэн заявили, что не допустят бывшего лидера Соединённых Штатов до участия в предварительном голосовании Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря штата Шенн Белоуз.
"Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", — подчеркнула Белоуз.
Также она подчеркнула, что ранее ни один президент ранее не участвовал в восстании, имея ввиду штурм Конгресса. Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена.
Лайф сообщал, что ранее суд запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году: 14-я поправка к конституции США предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании, занимая высокую должность. Кроме того, на основании этой поправки ещё 16 штатов подали иски о недопуске Трампа к выборам.