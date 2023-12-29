В штате Мэн заявили, что не допустят Трампа до праймериз

Власти американского штата Мэн заявили, что не допустят бывшего лидера Соединённых Штатов до участия в предварительном голосовании Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря штата Шенн Белоуз.

"Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", — подчеркнула Белоуз.