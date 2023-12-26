Отстранившим Трампа от праймериз колорадским судьям поступают угрозы
Axios: ФБР расследует угрозы судьям Колорадо, отстранившим Трампа от праймериз
ФБР ведёт расследование по факту угроз членам Верховного суда штата Колорадо, запретившего на прошлой неделе экс-президенту США Дональду Трампу участие в праймериз Республиканской партии на территории штата. Об этом сообщило онлайн-издание Axios.
"ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы в адрес судей Верховного суда Колорадо", — информировали журналисты.
Анализ сообщений сторонников Трампа в Интернете показал "агрессивную риторику", в частности, "крысам в мантиях" предлагалось повеситься. В этих обстоятельствах правоохранители, по словам представителя денверской полиции, организовали усиленную охрану и патрулирование районов проживания судей.
Напомним, суд запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году: 14-я поправка к Конституции США предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании, занимая высокую должность. До этого суд столичного округа Колумбия отклонил сразу два ходатайства экс-президента по делу о штурме Капитолия. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон высказал мнение, что Верховный суд США может отменить решение об отстранении Трампа.