Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия
Верховный суд Колорадо счёл незаконным участие американского экс-лидера Дональда Трампа во внутрипартийных выборах на территории штата. Решение объясняется причастностью политика к организации штурма Капитолия в 2021 году.
По мнению местного судьи, допуск бывшего главы Белого дома к праймериз недопустим на основании 14-й поправки к конституции. Она предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании против США, занимая высокую должность.
На вердикт уже отреагировал штаб Трампа. Решение служителей Фемиды там назвали ошибочным, пообещав незамедлительно обжаловать запрет.
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А ранее суд столичного округа Колумбия отклонил сразу два ходатайства экс-президента США по делу о штурме Капитолия. В документах политик напомнил, что на момент событий он обладал президентским иммунитетом и имел конституционные права.
Flickr / Trump White House Archived