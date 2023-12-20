Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия

Верховный суд Колорадо счёл незаконным участие американского экс-лидера Дональда Трампа во внутрипартийных выборах на территории штата. Решение объясняется причастностью политика к организации штурма Капитолия в 2021 году.

По мнению местного судьи, допуск бывшего главы Белого дома к праймериз недопустим на основании 14-й поправки к конституции. Она предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании против США, занимая высокую должность.

На вердикт уже отреагировал штаб Трампа. Решение служителей Фемиды там назвали ошибочным, пообещав незамедлительно обжаловать запрет.