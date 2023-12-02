Суд округа Колумбия отклонил два ходатайства Трампа по делу о штурме Капитолия

Очередная попытка экс-президента США Дональда Трампа снять с себя обвинения по делу о штурме Капитолия в 2021 году потерпела фиаско. Сразу два ходатайства политика были отклонены судом столичного округа Колумбия. Соответствующий документ появился на сайте органа.

В своих обращениях бывший глава Белого дома напомнил, что на момент захвата здания Конгресса он обладал президентским иммунитетом. Впрочем, по мнению служителей Фемиды, политик действовал в личном качестве, когда выступал перед единомышленниками.

"Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", — сказано в документе.