Регион

Уведомления отключены

2 декабря, 02:01

Суд округа Колумбия отклонил два ходатайства Трампа по делу о штурме Капитолия

Очередная попытка экс-президента США Дональда Трампа снять с себя обвинения по делу о штурме Капитолия в 2021 году потерпела фиаско. Сразу два ходатайства политика были отклонены судом столичного округа Колумбия. Соответствующий документ появился на сайте органа.

В своих обращениях бывший глава Белого дома напомнил, что на момент захвата здания Конгресса он обладал президентским иммунитетом. Впрочем, по мнению служителей Фемиды, политик действовал в личном качестве, когда выступал перед единомышленниками.

"Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", — сказано в документе.

Трампа в Колорадо признали причастным к штурму Капитолия без запрета избираться главой США

Трампа в Колорадо признали причастным к штурму Капитолия без запрета избираться главой США

Несмотря на сразу несколько заведённых в отношении Трампа уголовных дел, политик всё ещё допущен к президентским выборам 2024 года. Проголосовать за него уже пообещал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров