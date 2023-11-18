Трампа в Колорадо признали причастным к штурму Капитолия без запрета избираться главой США

В штате Колорадо суд постановил признать бывшего президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В вердикте судьи говорится, что действия политика и его публичные заявления "спровоцировали восстание". Однако в то же время суд решил, что Трамп может баллотироваться на пост президента США в 2024 году.