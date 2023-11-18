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18 ноября, 10:14

Трампа в Колорадо признали причастным к штурму Капитолия без запрета избираться главой США

AP: Суд Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия

В штате Колорадо суд постановил признать бывшего президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В вердикте судьи говорится, что действия политика и его публичные заявления "спровоцировали восстание". Однако в то же время суд решил, что Трамп может баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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Ранее стало известно о том, что суд в штате Мичиган разрешил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в следующем году, несмотря на его роль в штурме Капитолия. Инстанция отвергла аргументы, утверждающие, что роль политика в штурме Капитолия, который произошёл в 2021 году, ограничивает его право вновь избираться на пост президента Соединённых Штатов.

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ТАСС / AP / Reba Saldanha

Юрий Лысенко
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