"Обещает возмездие": Байден испугался мести Трампа в случае его победы на выборах президента США

Американский лидер Джо Байден сообщил, что его предшественник Дональд Трамп намерен мстить, если победит на президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в ходе мероприятия спонсоров в Сан-Франциско.

"Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернётся на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", — приводит его заявление Белый дом.