"Обещает возмездие": Байден испугался мести Трампа в случае его победы на выборах президента США
Байден: Трамп будет мстить в случае победы на выборах президента США в 2024 году
Американский лидер Джо Байден сообщил, что его предшественник Дональд Трамп намерен мстить, если победит на президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в ходе мероприятия спонсоров в Сан-Франциско.
"Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернётся на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", — приводит его заявление Белый дом.
После этих слов на мероприятии прозвучали аплодисменты. 80-летний Байден добавил, что 77-летний Трамп считает Америку слабеющей нацией, а сам он — лидирующей. 46-й президент США также подчеркнул, что его оппонент видит злое, мрачное и разделённое будущее США, что не совпадает с его позицией.
Как сообщал Лайф, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента США, устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. Суд по делу Трампа о штурме Капитолия назначен на 4 марта 2024 года.
ТАСС / AP / Susan Walsh, © Lynne Sladky