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28 августа, 15:29

В США назначили дату рассмотрения дела Трампа о штурме Капитолия

Суд по делу Трампа о штурме Капитолия назначен на 4 марта 2024 года

Разбирательства по существу в рамках рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия начнутся 4 марта 2024 года. Такое решение огласила судья на очередных процедурных прениях сторон.

"Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года",  огласила решение судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн, председательствующая на процессе.

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Как сообщал Лайф, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы.

Отдельно нужно отметить, что это происходит в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, которые состоятся осенью 2024 года. Трамп собирается принять в них участие, и он может это сделать, даже если будет под арестом.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Андрей Григорьев
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