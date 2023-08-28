В США назначили дату рассмотрения дела Трампа о штурме Капитолия
Суд по делу Трампа о штурме Капитолия назначен на 4 марта 2024 года
Разбирательства по существу в рамках рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия начнутся 4 марта 2024 года. Такое решение огласила судья на очередных процедурных прениях сторон.
"Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года", — огласила решение судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн, председательствующая на процессе.
Как сообщал Лайф, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы.
Отдельно нужно отметить, что это происходит в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, которые состоятся осенью 2024 года. Трамп собирается принять в них участие, и он может это сделать, даже если будет под арестом.
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