В США назначили дату рассмотрения дела Трампа о штурме Капитолия

Разбирательства по существу в рамках рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия начнутся 4 марта 2024 года. Такое решение огласила судья на очередных процедурных прениях сторон.

Отдельно нужно отметить, что это происходит в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, которые состоятся осенью 2024 года. Трамп собирается принять в них участие, и он может это сделать, даже если будет под арестом.