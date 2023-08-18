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18 августа, 00:15

Адвокаты Трампа предложили отложить суд над ним на три года

Защита Трампа предложила назначить суд по делу о штурме Капитолия на 2026 год

Защита бывшего президента США Дональда Трампа предложила назначить на апрель 2026 года судебное заседание по делу о штурме Капитолия. Об этом говорится в документах Федерального суда округа Колумбия, которые были опубликованы в четверг.

"Президент Дональд Трамп через своего адвоката направляет этот ответ, возражая против предложенного правительством графика судебных разбирательств <…>, и убедительно просит суд поместить это дело в календарь судебных заседаний на апрель 2026 года", — говорится в зарегистрированном в судебной базе обращении защиты.

Стоит отметить, что Трамп недавно призвал в своей соцсети Truth Social перенести суд над ним до момента, когда выборы лидера страны в 2024 году будут завершены.

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Как сообщал Лайф, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы. Также Трампа обвинили по делу о попытке повлиять на итоги выборов. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов. Всё это происходит в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, в которых Трамп собирается принять участие. Они состоятся 5 ноября 2024 года.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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