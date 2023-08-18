Адвокаты Трампа предложили отложить суд над ним на три года

Защита бывшего президента США Дональда Трампа предложила назначить на апрель 2026 года судебное заседание по делу о штурме Капитолия. Об этом говорится в документах Федерального суда округа Колумбия, которые были опубликованы в четверг.

"Президент Дональд Трамп через своего адвоката направляет этот ответ, возражая против предложенного правительством графика судебных разбирательств <…>, и убедительно просит суд поместить это дело в календарь судебных заседаний на апрель 2026 года", — говорится в зарегистрированном в судебной базе обращении защиты.