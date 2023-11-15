Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

Суд в штате Мичиган разрешил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в следующем году, несмотря на его роль в штурме Капитолия. Об этом сообщает AP.

Инстанция отвергла аргументы, утверждающие, что роль политика в штурме Капитолия, который произошёл в 2021 году, ограничивает его право вновь избираться на пост президента Соединённых Штатов. Аналогичные слушания ранее начались в Колорадо и Миннесоте. Сам Трамп назвал эти судебные разбирательства вмешательством в выборы.